Covid, 622 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 622 i nuovi casi di coronavirus in Calabria: questo è quello che emerge dall'odierno bollettino, che mostra un tasso di positività che sfiora il 16%. Sono invece 599 i guariti, mentre si contano purtroppo, 2 decessi.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1842 (13 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 100083 (99691 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2528 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2457 in isolamento domiciliare); casi chiusi 171725 (170365 guariti, 1360 deceduti).

Crotone: casi attivi 222 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57066 (56797 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1615 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1590 in isolamento domiciliare); casi chiusi 196688 (195817 guariti, 871 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 442 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50451 (50261 guariti, 190 deceduti).