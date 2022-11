Crotone. Minaccia e offende la compagna, la madre e la figlia: finisce in carcere

Si sono spalancate le porte della casa circondariale di Crotone per 44enne indagato per maltrattamenti in famiglia, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Le indagini a suo carico - eseguite dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volanti della questura cittadina – sono scattate dopo la denuncia della compagna e dei vari interventi effettuati, negli ultimi mesi, dalla polizia presso l’abitazione e da cui è emerso che l’uomo, in svariate occasioni, avrebbe minacciato e offeso la donna così come la madre e la figlia di quest’ultima, utilizzando in alcuni casi anche dei coltelli che lo stesso aveva in casa.

In almeno tre episodi erano intervenute anche le forze dell’ordine, allontanandolo dall’abitazione familiare e, in una circostanza, lo stesso avrebbe anche opposto resistenza agli operatori.