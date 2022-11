L’hashish la teneva nell’aspirapolvere, beccato ed arrestato

Un 54enne è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, in flagranza, per detenzione illecita di stupefacenti dopo che nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati tre involucri contenenti in tutto 180 grammi di hashish che aveva nascosto all’interno di un’aspirapolvere, oltre ad un bilancino di precisione e circa mille euro in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica bruzia, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.