Covid, decisivo aumento dei casi (+918), dei ricoveri (+6) e dei decessi (+4)

È un bollettino con numeri estremamente alti quello di oggi, rispetto al "calo del lunedì", con l'aumento dei tamponi processati il numero si alza radicalmente. Sono infatti 918 i nuovi casi di covid in Calabria, a fronte di 1.151 guariti. Aumentano i decessi (+4) ed i ricoveri (+6).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Catanzaro (+283), seguita da Cosenza (+274), Reggio Calabria (+255), Crotone (+52) e Vibo Valentia (+46), mentre i restanti casi provengono da altrove (+8). Processati complessivamente 3 milioni e 960.026 tamponi da inizio pandemia (+5.056) con un tasso di positività che sale al 18,16%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.812 (14 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.794 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 99.949 (99.557 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.471 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.398 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 171.567 (170.209 guariti, 1.358 deceduti)

Crotone: Casi attivi 209 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.029 (56.760 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.687 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.661 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 196.478 (195.607 guariti, 871 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 450 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 438 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.394 (50.204 guariti, 190 deceduti).