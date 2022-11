Assassinio Lisa Gabriele, Tdr: decade imputazione di omicidio per ex poliziotto

Maurizio Mirko Abate

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato parzialmente l’ordinanza cautelare a carico di Maurizio Mirko Abate (50 anni), l’ex poliziotto della Stradale di Cosenza finito in arresto alla fine dell’ottobre scorso (QUI) per l’omicidio di Lisa Gabriele (QUI), la 22enne di Rose uccisa nell’ottobre del 2005 a Montalto Uffugo.

Per il 50enne decade dunque il capo d’imputazione di omicidio ma non quello di cessione di sostanza stupefacente, e per il quale resta in carcere, essendo “slegato dalla vicenda della morte di Lisa Gabriele, ed è stato accertato incidentalmente attraverso le intercettazioni ambientali e telefoniche”, come ha spiegato l’avvocato Marco Facciolla, suo legale insieme al collega Francesco Muscatello.

Il difensore ha aggiunto poi di non avere ancora le motivazioni del Tdr “ma evidentemente - ha precisato - sono state accolte alcune nostre richieste basate su delle criticità sollevate con dovizia di particolari sia in merito alle cause della morte di Lisa …, che sull’attendibilità delle fonti”.

Il corpo della vittima venne ritrovato, il giorno successivo all’omicidio, all’interno della sua auto: a fianco una bottiglia di whisky, due scatole di psicofarmaci e un biglietto di addio, oggetti che secondo gli inquirenti, però, sarebbero messi apposta per far credere che la giovane si fosse suicidata.

Il 25 ottobre scorso, poi, i Carabinieri di Rende hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura, arrestando Abate a cui si contestò appunto sia l’omicidio doloso premeditato della 22enne, aggravato dai futili motivi e in concorso con un’altra persona ancora sconosciuta che si ritiene lo abbia aiutato a rimuovere il corpo della giovane dall’appartamento in cui sarebbe stata uccisa e a trasportarlo nel bosco di Montalto.

Sempre secondo l'accusa l’ex poliziotto avrebbe avuto una relazione con Lisa Gabriele che avrebbe voluto lasciare in concomitanza con la nascita de figlio avuto dalla moglie.