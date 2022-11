Cittanova accoglie il principe Alberto II

Sono stati tre giorni intensi e di grande festa, quelli che hanno visto la presenza in Calabria del regnante del principato di Monaco, Alberto II. Il figlio di Ranieri e Grace Kelly, ha voluto infatti compiere un viaggio alla ricerca delle radici della famiglia Grimaldi nei paesi reggini del marchesato fra cui Cittanova, Delianuova e Gerace. Ma una tappa fondamentale del tour è stata a Cittanova.

La Bcc della Calabria Ulteriore che ha nella valorizzazione delle radici della comunità uno dei suoi principi fondativi, non poteva non partecipare all’evento, dando il proprio sostegno nell’organizzazione dell’evento che si è concluso con una manifestazione al teatro comunale in cui la Bcc della Calabria Ulteriore ha omaggiato il Principe con una bellissima targa in bronzo raffigurante la sede dell'istituto bancario a Cittanova, ospitata da uno dei più antichi palazzi nobiliari della cittadina.

Si è trattato di un momento storico per l’intera Calabria che ha proiettato a livello internazionale questa porzione di territorio. L’evento ha infatti offerto l’opportunità di creare un nuovo legame storico e culturale con il Principato di Monaco per la costruzione di una rete capace di incentivare lo sviluppo turistico delle nostre comunità. A tutto questo la Bcc Calabria Ulteriore ha positivamente contribuito, consentendo a Cittanova la capacità di raccontare una realtà ricca di storia, di tradizioni, ma anche di competenze e professionalità.

“Siamo molto soddisfatti di essere stati partner di un evento storico - ha detto il presidente del Cda della Bcc Calabria Ulteriore, Sebastiano Barbanti - Del resto la mission del nostro istituto è quella di fare banca, ma al servizio della comunità. In questo senso la visita del Principe Alberto si colloca nelle azioni che Banca e comunità insieme stanno portando avanti ai fini dello sviluppo e la crescita delle nostre realtà”