Ecomondo 2022: il Polo Net presente su sostenibilità ed economia circolare

“Trasparenti come il vetro” è il progetto di comunicazione integrata del Polo Net selezionato tra quelli che si sono maggiormente distinti per la strategia di comunicazione adottata in occasione di Ecomondo 2022.

A Rimini, dove ogni anno si svolge la fiera di Ecomondo, erano presenti circa 1.400 espositori e 600 buyer esteri; si sono tenuti circa 160 incontri istituzionali, tra i quali quello a cui è stato invitato il Polo NET.

A relazionare del progetto di Crotone, nell’ambito del convegno “Accordo Anci - CoReVe: bilancio attività commissione tecnica” organizzato dal fondo Anci – CoReVe (Consorzio nazionale per il recupero del vetro), Luigi Borrelli e Michela Bastone, rispettivamente, Presidente e Responsabile Mktg e comunicazione del Polo Net.

Alla presenza, tra gli altri, del Presidente del CoReVe, Luigi Scotti, e di Marta Geranzani componente della Commissione Anci, è stato presentato il progetto di comunicazione finalizzato ad incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

Il seminario è stato un’occasione per sottolineare l’importanza delle ricadute concrete per i Comuni e gli enti che si occupano della gestione dei rifiuti, soprattutto in riferimento alla possibilità che alcuni investimenti siano cofinanziati dal fondo Anci-CoReVe, lo stesso fondo che ha finanziato il progetto di comunicazione del Polo Net.

Questa attività di comunicazione, che è partita da Crotone, ha lo scopo di sensibilizzare, informare e formare sulla qualità del vetro le giovani generazioni attraverso consigli utili e suggerimenti su come lo si conferisce correttamente nella raccolta differenziata. Uno degli output del progetto è stata la realizzazione di una brochure che a breve verrà distribuita negli istituti scolastici di Crotone e provincia. A ciò contribuirà fattivamente anche la Provincia di Crotone che ha sposato il progetto attraverso la concessione di un patrocinio gratuito.