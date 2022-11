Alluvione 2020, via libera a l Comune di Crotone per i ristori ai privati

La Protezione Civile ha trasmesso l'ordinanza con la quale il Comune di Crotone potrà avviare i ristori per i danni subiti durante l'evento alluvionale del 2020. Lo rende noto lo stesso ente, spiegando che tali contributi riguarderanno sia i privati che le attività economiche.

Viene inoltre spiegato che per i danni subìti sulla prima casa i contributi saranno garantiti sino all'80% dei costi sostenuti, mentre per le seconde case la copertura scenderà al 50%. I beneficiari inoltre dovranno presentare apposita documentazione su una pagina specifica del sito dell'ente (QUI), entro e non oltre il prossimo 1° dicembre.