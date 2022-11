Covid, bollettino dimezzato con il calo del lunedì: “solo” 199 casi e 5 ricoveri

È un bollettino con numeri estremamente bassi quello di oggi, che risente dell'oramai consueto "calo del lunedì", dovuto esclusivamente ad un numero più basso di tamponi processati ieri. Sono infatti "solo" 199 i nuovi casi di covid in Calabria, a fronte di 285 guariti. Nessun decesso ma un aumento di 5 ricoveri.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+104), seguita da Reggio Calabria (+47), Catanzaro (+40), Vibo Valentia (+7) e Crotone (+0), mentre i restanti casi provengono da altrove (+1). Processati complessivamente 3 milioni e 954.970 tamponi da inizio pandemia (+1.703) con un tasso di positività che scende all'11,69%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1818 (14 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1801 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99660 (99269 guariti, 391 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2947 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2880 in isolamento domiciliare); casi chiusi 170817 (169461 guariti, 1356 deceduti).

Crotone: casi attivi 192 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56994 (56725 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1480 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 196430 (195560 guariti, 870 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 430 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50368 (50178 guariti, 190 deceduti).