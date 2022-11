San Martino quest’anno si festeggia a “Vibo è”, il mercato dei prodotti agroalimentari locali

Il periodo di San Martino tra olio, funghi, castagne e vino….e tanto altro ancora grazie all’estro culinario dello chef Alessio Sorce e dei numerosi interventi durante la giornata.

Quest’anno la ricorrenza si festeggia a Viboè, il Mercato dei prodotti agroalimentari del territorio rurale vibonese.



Tra gli ospiti lo chef Alessio Sorce coadiuvato dagli allievi dell’istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Tropea.

Il giovane chef è innamoratissimo della Calabria, infatti vi risiede stabilmente da qualche anno, premiato come talento emergente della ristorazione italiana dal noto critico Jimmy Cooper, miglior chef emergente europeo under 30, miglior risotto in Italia "Chicco d'Oro" premiato da Fabrizio Fazio e tanti altri. In Calabria premiato tra i 7 migliori chef calabresi per aver esaltato la cucina biologica e biodinamica trasformando quindi le nostre prelibate materie prime in una cucina gourmet autentica.

Sarà offerta la degustazione dei prodotti locali e di alcune ricette a base degli stessi. Si parlerà dei prodotti del territorio, cosiddetti a km. 0, delle loro proprietà salutistiche e nutraceutiche. Di come vengono prodotti, come cucinarli, come valorizzarli.

Interverranno: Gianfranco Manfredi, giornalista-sommelier, Silvio Greco, direttore del Laboratorio Sostenibilità ed Economia Cicolare dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra), Nicolantonio Cutuli DS dell'IIS Tropea per i servizi, l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, Attilia DeVito, delegata Vibo Valentia Sommelier Ais, Pino Grillo, Presidente del Distretto del cibo del territorio rurale vibonese, Lello Greco, presidente del Co.G.A.L. Monte Poro Serre Vibonesi, Maria Fuduli, Sindaco di Filandari, Fabio Signoretta, Sindaco di Ionadi.

Appuntamento il 19 novembre a Viboè in Via Genovese 42, Mesiano di Filandari, Strada provinciale per Tropea con inizio alle ore 16".