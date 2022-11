Calcio, Promozione. Vigor Lamezia-Ravagnese 2-0: i biancoverdi ritrovano la vittoria

Un gol per tempo e la Vigor Lamezia ritrova subito la vittoria. Tre punti conquistati senza troppi problemi, contro la Ravagnese, un avversario ben messo in campo ma che praticamente non ha mai concluso in porta.

Biancoverdi che non soffrono, ma che sprecano troppo sotto porta e chiudono la partita, mai in discussione, solo all’ultimo minuto di recupero.

IL PRIMO TEMPO

Al 14’ Foderaro G. vince un contrasto a centrocampo, riesce a servire Percia Montani che in area, solo davanti al portiere ospite, conclude malamente. Al 20’ insidioso cross di Calomino, la difesa reggina devia in angolo. Al 25’ sciabolata di Pangallo da fuori area su punizione, di poco alta. 31’ cross di Percia Montani, taglio sul primo palo di Foderaro G, che la mette nell’angolino dove il portiere ospite non può arrivare.

IL SECONDO TEMPO

Al 6’ Arzente riesce a farsi spazio tra due avversari, entra in area, ma conclude poi troppo debolmente e centrale. 20’ diagonale di Percia Montani deviato in angolo. Al 29’ Percia Montani anticipa difensore e portiere ospite ma il suo tentativo termina a lato. Al 30’ cross di Foderaro G, colpo di testa di Percia Montani, smanaccia il numero uno reggino. Al 31’ Tegano serve Puccinelli, il rasoterra di quest’ultimo viene bloccato in due tempi da Mauro.

Al 37’ capitan Foderaro serve Foderaro G, il suo tentativo lambisce il palo alla sinistra del portiere ospite. Al 43’ Foderaro G. trova Percia Montani in area, l’attaccante lametino stoppa ma poi conclude debolmente. Al 47’ la conclusione dalla distanza di Foderaro M. termina a lato. Al 50’ ripartenza del Capitano biancoverde che al 95’ ha ancora l’energia per correre palla al piede per metà campo, serve poi Chirico che la mette al centro per Percia Montani che deve solo poggiarla in rete.

IL TABELLINO

Vigor Lamezia: Mauro, Scalise (06), Costanzo (04), Calomino, Gallo, Mascaro, Foderaro M, Giampà, Foderaro G. (49’st Salerno), Percia Montani, Arzente (32’ Chirico 06). A disp: Brasesco, Ianni, Michienzi, Curcio (04), Covello (04), Bernardi, Gullo. All. Perrone

Ravagnese Calcio: Barikashviu, Benedetto (04), Bellè (2’st Tegano), Cuzzola (32’st Assumma), Lugliese, Colo, Suraci (03) (38’st Falco 04), Di Stefano, Pellicanò (05) (22’st D’Amico (03). Pangallo, Puccinelli. A disp. Anghelone (05), Bellantoni (03), Rossi (06), Raffa (06), Morabito (04). All. Aquilino

Arbitro: Paola Mandile di Catanzaro. Assistenti: Antonio Francesco Borrelli e Piogiuseppe Paonessa di Cosenza

Reti: 31’pt Foderaro G., 50’st Percia Montani

Note: Ammoniti: Bellè, Costanzo, Foderaro M, Giampà, Mascaro

Angoli: 6-1 Rec. 1’pt – 5’’st