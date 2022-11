Covid, il bollettino. Ancora tre decessi, altri 523 i casi di positività. Stabili le intensive

Sono 523 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria tra ieri ed oggi su 3121 tamponi processati: 177 sono stati rilevati nel cosentino, 156 nel catanzarese, 118 nel reggino, 45 nel vibonese, 25 nel crotonese e due di fuori regione.

Tra ieri ed oggi, purtroppo, non si fermano nemmeno i decessi per o con il virus, altri tre infatti sono avvenuti e tutti nel cosentino. Sale invece di altre 318 il numero delle persone guarite.

Gli attualmente positivi, poi, sono 7078, 202 in più rispetto a ieri. Di questi 6956 (+208) sono in isolamento domiciliare, 117 (-6) sono assistiti nei reparti ospedalieri, 5 sono ricoverati infine in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1869 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1848 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 99443 (99054 guariti, 389 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2804 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2744 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 170712 (169356 guariti, 1356 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 212 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 56973 (56704 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1554 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1525 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 196201 (195332 guariti, 869 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 400 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 50319 (50129 guariti, 190 deceduti).