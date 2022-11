Rossano, campagna contro il randagismo “Se mi adotti sarai agevolato”

Sta per partire una campagna di sensibilizzazione volta ad arginare il fenomeno del randagismo attraverso la promozione delle adozioni degli animali adulti o anziani ospiti del canile comunale e di quello convenzionato.

Per incentivare la volontà verso un'adozione consapevole e responsabile è prevista una forte riduzione della Tari pari a 100 euro per ogni anno in cui il cane è stato nel canile.

Oltre alla severa prassi dei questionari conoscitivi pre e post affido l'adottate è tenuto a presentare periodicamente un certificato dell’animale rilasciato dal veterinario. A darne notizia il comune di Corigliano Rossano.



"L' azione - continua la nota - mira a far incontrare diverse esigenze: da un lato vuole garantire ai cani adulti un'alternativa al canile e quindi la possibilità di essere adottati da una famiglia che possa prendersene cura, riducendo le consistenti spese per la gestione delle strutture che gravano sui cittadini. Dall'altra vuole offrire una possibilità a coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che hanno la volontà di adottare un cane, ma che possono incontrare difficoltà nella spesa per il loro mantenimento e che trovano nell’agevolazione un aiuto consistente.

Per raggiungere la cittadinanza la campagna verrà promossa non solo mediante la pubblicazione della locandina sul sito del canile e sulle pagine facebook ma anche attraverso l'affissione negli spazi pubblici e, a richiesta, presso gli ambulatori veterinari e negozi pet shop".