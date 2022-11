Ancora uno sbarco a Roccella Jonica: soccorsi 102 migranti

Centodue persone di varia nazionalità sono state soccorse questa mattina dalla Guardia Costiera a largo di Roccella Jonica. L'imbarcazione sulla quale si trovavano, in evidente difficoltà, è stata raggiunta al largo per poi essere scortata all'interno del porto cittadino.

A bordo del natante diversi minori e donne, ora sbarcati in sicurezza nello scalo. Sono in corso le dovute operazioni di identificazione e di profilassi sanitaria, durante le quali i migranti saranno ospitati nella tensostruttura costruita in loco. Successivamente saranno trasferiti nei vari centri di accoglienza.