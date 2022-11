Controlli antidroga a Polistena, scoperte e sequestrate hashish e marijuana

Ancora droga scoperta dagli agenti del Commissariato di Polistena nell'ambito di numerose operazioni di controllo del territorio svolte nell'ambito del programma Focus 'ndrangheta. Gli agenti, con l'aiuto dell'unità cinofila, hanno scoperto e sequestrato ingenti quantità di hashish e marijuana.

Complessivamente si tratta di 3 panetti di hashish e di 2 buste di marijuana: i primi erano nascosti in una legnaia accessibile dalla pubblica via, mentre le seconde erano nascoste all'interno di una betoniera in disuso. Nascondigli che però non hanno tratto in inganno il fiuto dell'unità cinofila, che ha permesso il ritrovamento.

Nel corso dei medesimi controlli - che hanno portato all'identificazione di 114 persone ed al controllo di 60 veicoli - una persona è stata segnalata all'autorità in quanto trovato in possesso di 2,4 grammi di marijuana. Svolti anche controlli specifici presso due esercizi commerciali.