Attentato incendiario a concessionario Bencivelli, solidarietà dell’ente camerale

Alfredo Falbo

"Un grave atto intimidatorio è stato perpetrato ai danni della Concessionaria Auto Bencivenni di Catanzaro (QUII, una tra le aziende più rinomate e di eccellenza del settore per l’offerta di qualità di prodotti e servizi ai clienti. Da quanto si apprende dalle prime notizie diffuse, non sembra poterci essere dubbio, infatti, sulla natura dolosa del grave incendio che ha interessato il parco macchine, con conseguenti notevoli danni, poiché le dinamiche criminali risulterebbero evidenti nelle immagini rilevate dalle telecamere della stessa azienda ora al vaglio degli inquirenti." A renderlo noto la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo.

Appresa la notizia il presidente della Cciaa Pietro Falbo ha subito preso contatti con il titolare della concessionaria per esprimere all’imprenditore e alla sua famiglia e anche a tutti i dipendenti, vicinanza e solidarietà, personale ed istituzionale, incoraggiandoli ad avere forza e coraggio per superare questo momento di naturale amarezza e smarrimento.

“Di fronte ad atto così vile e riprovevole - ha detto il presidente Falbo - la nostra reazione non può che essere una condanna unanime, forte e decisa. E’ questa un’azione intollerabile non solo in sé e nelle modalità di esecuzione, ma nell’inquietante tentativo di colpire una fiorente attività produttiva, con l’aggravante di insidiare spirito imprenditoriale, investimenti, lavoro in una congiuntura economica già di per sé critica, aumentando le difficoltà di quanti, imprenditori e lavoratori, quotidianamente, invece, operano con coraggio e determinazione garantendo non solo benessere a se stessi ma economia al territorio".



"Di fronte a episodi gravi come questo, che rendono ancora più preoccupante una situazione sociale già difficile e costantemente minacciata nei valori del rispetto e della legalità, - ha aggiunto - bisogna trovare la forza corale della indignazione e della reazione civile, per non far sentire soli, per come non lo sono, imprenditori e cittadini, e per implementare e presidiare percorsi virtuosi di crescita e sicurezza. La Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia è pronta a fare la sua parte".

"Per questo, nel rinnovare solidarietà e vicinanza all’impresa Bencivenni - ha continuato Falbo - esorto titolare e lavoratori a non cedere a sentimenti di sconforto e solitudine ma di guardare avanti con fiducia confortati dal sostegno di quanti condividono, a vario titolo, medesimi valori di rispetto delle regole e operosità, e forti della meritoria ed efficace azione delle Forze dell’Ordine a cui va il nostro sentito ringraziamento per la tutela quotidiana assicurata a imprese, cittadini e territorio con la costante attività di contrasto alla criminalità, affermando ordine pubblico, sicurezza, legalità”.