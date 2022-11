Serie C, il Crotone pronto a sfidare il Fidelis. Lerda: “Non esistono partite facili”

Franco Lerda

Spenti i riflettori sul derby Catanzaro-Crotone, molte sono le ombre da incubo che potrebbero condizionare il percorso della formazione pitagorica in questa tredicesima giornata contro la Fidelis Andria. Le maggiori situazioni limitanti indicano mister Lerda, costretto a seguire il match dalla tribuna, per aver rimediato tre giornate di squalifica; l’attaccante Augustus Kargbo messo fuori causa dalle pronosticate durezze subite nel derby calabrese e la retrocessione al terzo posto per la sconfitta subita al “Ceravolo”, e il soprasso del Pescara che ha battuto (2-1) il Gelbisono. L’emergenza si aggrava con gli infortuni del difensore Giuseppe Cuomo e il laterale destro Luca Calopai. Marginale resta la sanzione di disputare la gara a porte chiuse, che il Giudice Sportivo ha stabilito per “la seconda sfida casalinga”, contro il Latina ed è in atto il ricorso presentato dall’Fc Crotone.





di Giuseppe Romano

Dopo la fase esplosiva del derby, subita dal Crotone, il punto è capire cosa sta succedendo al leader del campionato ed evitare reazioni a catena che possano destabilizzare lo stato di “quiete” che si era generato, sulle basi di un ambizioso progetto.

In questa tredicesima giornata, Franco Lerda, spesso, succube di una eccessiva carica di adrenalina, non sarà nell’area tecnica dello “Scida” a gestire Crotone-Fidelis Andria, ma rassicura tutti: “i fatti di Catanzaro sono stati digeriti e bisogna rialzare la testa e ripartire con serenità”, consapevole che se fosse stato in panchina sarebbe stato meglio.

Evita ogni vittimismo per lo stato di emergenza dovuto agli infortunati, la fa dall’inizio del campionato, segna che ha stima e fiducia dei calciatori che ha a disposizione, considerando tutti titolari e, ognuno, capace di gestire le ansie individuali e collettive.

Si parla di uno “spogliatoio” granitico, capace di diffondere un clima sereno e consapevole delle difficoltà che pone il campionato.

Questo match contro i pugliesi, non passa in sordina: “ha risposto bene al cambio di allenatore e non vi è stato il tempo per capire le strategie che verranno attuate”.

Sembra tutto facile per il Crotone: arriva l’ultima in classifica col peggiore attacco e la peggiore difesa. Va ricordato, però, che è stato cosi quando il Crotone ha affrontato il Foggia e ci ha lasciato i tre punti.

Allora si era fuori casa, ora si gioca allo Scida, alla presenza di quattromila spettatori di appartenenza rossoblù, pronti a cancellare incertezze e tensioni e la vittoria è d’obbligo! I quattro punti di distacco dalla Catanzaro-capolista non sono tanti, ma non vanno sottovalutati.

Le certezze della squadra del presidente Gianni Vrenna, sempre a fianco del tecnico e dei calciatori, sono dettate dai numeri: mai subite reti in casa, sempre vinto e andato in gol, 10 gol realizzati in 6 partite.

Fragile, invece, la Fidelis Andria che non vince in trasferta dal 28 novembre 2021 e con una differenza reti notevole (11/20).

Il pronostico è nettamente favorevole al Crotone, ma va confermato sul campo e mister Lerda lo ribadisce: “Non esistono partite facili, tantomeno questa”.

I CONVOCATI

Crotone: Branduani, Dini, Gattuso; Giron, Golemic, Bove, Mogos, Papini, Crialese; Giannotti, Petriccione, Vitale, Tribuzzi, Awua; Gomez, Bernardotto, Rojas, Chiricò, Panico, Pannitteri Tumminello.



Fidelis Andria: Zamarion, Vandelli; Delvino, Milinno, Graziano, Dalmazzi, Hadziosmanovic, Mariani, Pinelli, Ciotti; Arrigoni, Paolini, Zenelaj, Alba, Candellori, Djibril, Urso; Sipos, Bolsius, Pavone, Mercurio, Orfei, Persichini.

L'ARBIRTRO



Arbitro: Michele Delrio, sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Glauco Zanellati, sezione di Seregno, e Michele Piatti, sezione di Como. Quarto uomo: Antonio Savino, sezione di Torre Annunziata.

DOVE VEDERLA



Crotone-Fidelis Andria del 13 novembre, in programma allo Stadio Ezio Scida di Crotone, alle 17:30, e valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie C 2022-2023, sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi); il match sarà trasmesso in diretta Sky, con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre.