Covid, più di 500 casi nel bollettino odierno. Nessun nuovo ricovero, ma ancora tre decessi

Sono stabili i contagi da coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino infatti evidenzia un aumento di 523 casi a fronte di 318 guariti, in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Aumentano però i decessi (+3) mentre diminuiscono i ricoveri (-6).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+177), seguita da Catanzaro (+156), Reggio Calabria (+118), Vibo Valentia (+45) e Crotone (+25), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati complessivamente 3 milioni e 950.634 tamponi da inizio pandemia (+3.121) con un tasso di positività che si attesta al 16,76%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.869 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.848 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 99.443 (99.054 guariti, 389 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.804 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.744 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 170.712 (169.356 guariti, 1.356 deceduti).

Crotone: Casi attivi 212 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.973 (56.704 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.554 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.525 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 196.201 (195.332 guariti, 869 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 400 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.319 (50.129 guariti, 190 deceduti).