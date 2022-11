Scontro auto-moto a Catona, non ce l’ha fatta il centauro 60enne

Un motociclista 60enne, Antonio Alvaro, è deceduto nell’ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Catona, in via Mercato.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo, mente era alla guida della sua moto di grossa cilindrata è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto al cui volane vi era una donna di 76 anni.

Dopo l’incidente le condizioni di Alvaro sono subito apparse piuttosto gravi ed una volta in ospedale i sanitari si erano riservata la prognosi.

Nell’impatto ha riportato ferite anche la 76enne che è rimasta intrappolata nell’abitacolo della vettura da cui è stata estratta dai vigili del fuoco.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti dell'ufficio infortunistica della Polizia locale di Reggio Calabria che hanno anche avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.