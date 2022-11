Sbarchi: altri 60 profughi soccorsi nella notte, accolti a Roccella

Sessanta migranti di varia nazionalità sono stati soccorsi stanotte in mare dalla Guardia Costiera a circa 15 miglia al largo della costa reggina, dopo aver affrontato il viaggio su una imbarcazione in legno i cui motori sono andati in avaria nei pressi della Calabria.

Gli stranieri, tra cui molte donne e minorenni, alcuni anche non accompagnati, sono stato poi fatti sbarcare nel porto di Roccella Ionica e una volta eseguite operazione di primo soccorso ed accoglienza, sistemati, almeno temporaneamente, nella tensostruttura presente nello scalo e gestita da Croce Rossa Italiana e Protezione Civile.

Nemmeno 24 ore prime, ovvero ieri, venerdì 11 novembre, altri 65 profughi pachistani erano arrivati anch’essi nel porto di Roccella.