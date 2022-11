Paola. Si perdono lungo il “cammino di San Francesco”, ritrovati due fratelli

Brutta avventura quella vissuta nella tarda serata di ieri da un uomo ed una donna, fratello e sorella rispettivamente di 55 e 53 anni.

I due stavano percorrendo il sentiero del Cammino di San Francesco, nella zona di Paola, quando al calare di buio hanno perso la via non riuscendo a fare ritorno e rimanendo bloccati in una zona montuosa impervia.

I dispersi sono però riusciti a contattare il 112 ed i carabinieri della compagna di Paola, verso le 19:20 di venerdì, hanno a loro volta allertato la Stazione Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Il contatto telefonico di un tecnico del Sasc con uno dei due malcapitati ha permesso di estrapolare le coordinate gps del punto dove si trovavano che comunicate via radio le coordinate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ha consentito all’incirca cinque ore più tardi, intorno a mezzanotte e quarantacinque, di rintracciare i dispersi, ritrovati in buone condizioni, e condurli alle loro auto.