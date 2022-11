Sindacati. La Cisl apre a Roggiano Gravina, martedì l’inaugurazione

Via Bufaletto 34 a Roggiano Gravina

La Cisl sbarca a Roggiano Gravina, nel cosentino, e lo fa aprendo una nuova sede in via Bufaletto 34. Lo annuncia la stessa sigla sindacale facendo sapere che l’inaugurazione è prevista per il prossimo martedì 15 novembre, alle 16:30.

“La Cisl – scrive in una nota il Segretario provinciale Giuseppe Lavia – vuol essere sempre più presente e a disposizione dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie in tutto il territorio cosentino. La nuova sede di Roggiano sarà, quindi, un punto di incontro e di riferimento importante anche per fruire dei servizi che la rete Cisl offre, a partire dal Caf e dal patronato Inas”.

All’iniziativa parteciperà il Segretario generale della Sigla calabrese, Tonino Russo.