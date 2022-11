Amantea. Pescato non tracciato: sequestrato un quintale di alici e tonnetti

Circa un quintale di pescato è stato sequestrato ad un ambulante che lo vendeva su un’area pubblica in modo totalmente abusivo. Sono stati gli uomini della Guardia Costiera di Amantea - durante dei normali controlli alla filiera coordinati Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - a scoprire la merce, in particolare delle alici e dei tonnetti alletterati che non avevano le informazioni previste dalla legge in materia di etichettatura e tracciabilità a tutela del consumatore.

Ispezionato dal personale sanitario dell’Asp di Cosenza il pescato è stato poi dichiarato non idoneo al consumo umano e, pertanto, ne è stata disposa la sua distruzione.