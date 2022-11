Girifalco. Fiera dell’Istmo: a dicembre i mercatini di Natale, come partecipare

La Fiera di agosto

Dopo il successo della prima edizione della Fiera del Commercio e dell'Artigianato dell'Istmo Calabrese, svoltasi a Girifalco il 27 Agosto scorso, l'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, su iniziativa del consigliere comunale con delega al commercio e all'artigianato, Vincenzo Olivadese, e del collega con delega agli eventi, Elisabetta Sestito, sta riorganizzando i mercatini anche nel periodo natalizio, ovvero da domenica 4 dicembre a domenica 11 dicembre.

“I mercatini di Natale - dice il consigliere Olivadese - devono intendersi come una sorte di continuità della prima edizione … che, visto l'approssimarsi delle festività natalizie, hanno come finalità quella di promuovere e incentivare i prodotti e le attività degli artigiani e dei commercianti del territorio e, al contempo, regalare momenti di svago e aggregazione sociale per grandi e piccini”.

“Si tratta - aggiunge l'assessore Sestito - di momenti di grande condivisione che riescono a coniugare, allo stesso tempo, lo spirito di comunità con la promozione dei prodotti e delle attività del nostro territorio”.

L’amministrazione invita quindi i commercianti e gli artigiani che fossero interessati ad esporre i propri prodotti ad inoltrare entro e non oltre prossimo 25 Novembre la domanda di partecipazione il cui modulo si può scaricare dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Girifalco, assieme all'avviso pubblico del bando “Mercatini di Natale”.

I mercatini avranno luogo all'interno del palatenda comunale di via dei Glicini secondo le modalità e i criteri meglio specificati nel bando di avviso.