Auto a fuoco nel parcheggio della concessionaria Bencivenni, s’indaga sulle cause

Un incendio ha interessato, nella tarda serata di oggi, tre autovetture parcheggiate nel piazzale della concessionaria Bencivenni, lungo viale Europa, in località Germaneto, a Catanzaro.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunte dalla sede centrale. Presenti anche gli agenti della polizia per le indagini del caso. Al momento non è ancora chiara la natura del rogo e non si esclude alcuna causa.