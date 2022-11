Due auto ribaltate sulla Ss280 in direzione Catanzaro, feriti i conducenti

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, intorno alle 14:30, due automobili si sono scontrate e ribaltate nell'impatto sulla Ss 280 in direzione Catanzaro, al km 5,00.

Prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ed il personale del 118 che hanno trasportato i conducenti, un uomo ed una donna che erano rispettivamente a bordo di una Seat Arona ed una Audi A4 SW, all'ospedale per le ferite riportate.

I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e l'Anas per il ripristino delle normali condizioni della sede stradale. Giunto anche l'elisoccorso il cui intervento, fortunatamente, non è stato necessario.

Il tratto di strada è stato chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Attualmente riaperta la carreggiata in direzione Lamezia Terme mentre per il capoluogo si procede su una unica corsia.