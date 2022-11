Ancora un Daspo dopo Catanzaro-Crotone: deferito un 48enne

Ancora un Daspo emesso dalla Questura di Catanzaro a seguito del match di serie C disputato domenica scorsa ra la formazione del capoluogo di regione ed il Crotone.

Questa volta ad essere espulso dagli stadi e dagli eventi sportivi è un quarantottenne, denunciato in stato di libertà anche per atti osceni in luogo pubblico.

Per lui vietato dunque l'accesso per 5 anni ad ogni stadio dove si svolgerà un evento di Serie A e B, di Lega Pro e di Serie D. Ingresso negato anche alle partite delle Giovanili e delle dilettanti, nonché alle coppe nazionali ed internazionali ed a tutti gli eventi organizzati o patrocinati dalla Figc. Escluso, ovviamente, anche dalle partite della Nazionale, in Italia ed all'estero.