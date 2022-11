Nel centro storico di Crotone scoperti oltre 2 chili di droga: un arresto

Un edificio abbandonato usato come deposito per la droga, nel pieno centro storico di Crotone. Questa la scoperta degli agenti della Volante a seguito di un controllo sul territorio, che ha portato all'arresto di un trentaduenne già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per droga.

Proprio l'uomo è stato visto uscire dallo stabile con qualcosa in mano. Alla vista degli agenti ha tentato di sbarazzarsi della busta, facendola cadere a terra e tentando la fuga, senza però riuscire a far perdere le proprie tracce: verrà bloccato e fermato poco dopo.

Recuperata la busta, si è scoperto contenere della marijuana. Motivo per il quale l'intero edificio dal quale era stato visto uscire è stato sottoposto a minuzioso controllo, che ha portato alla scoperta complessiva di 2 chili e 230 grammi di marijuana. Circostanza che ha portato all'arresto per direttissima del soggetto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.