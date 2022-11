Tir prende fuoco mentre transita sull’A2: nessun ferito

Momenti di panico questo pomeriggio lungo l'Autostrada A2, tra Pizzo e Lamezia Terme. Per motivi ancora in fase di accertamento, un tir ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava: fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito nel sinistro, che non ha coinvolto altre vetture.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme alle forze dell'ordine e le squadre dell'Anas. Al momento il transito è bloccato mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza ed i rilievi del caso.