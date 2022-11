Covid, casi in leggero aumento (+627) mentre diminuiscono i ricoveri

Leggero aumento di casi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia 627 nuovi casi a fronte di 416 guariti, ai quali vanno sommati, purtroppo, 2 decessi. Diminuisce invece il numero dei ricoverati (-8), mentre è quasi nulla la pressione sui reparti di terapia intensiva, che contano solo 7 degenti in tutta la regione.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+219), seguita da Reggio Calabria (+179), Catanzaro (+155), Vibo Valentia (+41) e Crotone (+29), mentre i restanti casi provengono da altrove (+4). Processati complessivamente 3 milioni e 944.375 tamponi da inizio pandemia (+3.531) con un tasso di positività che si attesta al 17,76%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1844 (19 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1819 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99141 (98753 guariti, 388 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3047 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2984 in isolamento domiciliare); casi chiusi 170110 (168760 guariti, 1350 deceduti).

Crotone: casi attivi 205 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56931 (56662 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1543 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1516 in isolamento domiciliare); casi chiusi 195961 (195092 guariti, 869 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 373 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50264 (50074 guariti, 190 deceduti).