Non lo trovano a casa, arrestato per evasione dai domiciliari

Un 65enne di Borgia, nel catanzarese, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per evasione. Durante un controllo giornaliero da parte dei militari a soggetti sottoposto ai domiciliari, l’uomo non è stato trovato in casa.

I carabinieri lo hanno aspettato sotto la sua abitazione dove è rientrato all’incirca un’ora dopo. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e il soggetto è stato nuovamente posto ai domiciliari.