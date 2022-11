Comuni, Cassano e Trebisacce puntano sull’alta formazione dei dipendenti

Il Comune di Trebisacce

I Comuni di Cassano e Trebisacce puntano sull’alta formazione dei propri dipendenti per rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini.

È questo il motivo per il quale i due enti locali hanno organizzato una tre giorni con altrettanti relatori al fine di garantire un’elevata qualità dei servizi e di rendere la formazione parte integrante della gestione ordinaria del personale delle pubbliche amministrazioni.

La decisione è stata assunta congiuntamente dalle Giunte comunali dei comuni di Cassano All’Ionio e Trebisacce su proposta dei rispettivi Sindaci Gianni Papasso ed Alex Aurelio, del segretario generale Ciriaco Di Talia e del segretario comunale Roberto Amerise.

Il programma degli eventi formativi prevede il 17 novembre, nella sala consiliare del Comune di Cassano, la lectio del professor Francesco Armenante in materia contratti pubblici su “I requisiti in materia di appalti”; il 29 novembre, nell’auditorium comunale ex Fornace di via Gulli Trebisacce, quella del prof. Arturo Bianco in materia di personale su “Il nuovo CCNL enti locali”; l’ultima, infine, è calendarizzata il 12 dicembre nuovamente a Cassano e a tenerla sarà il prof. Marco Rossi, e verterà in materia di contabilità finanziaria su “Gli appalti nella contabilità armonizzata”.

Per partecipare gli Enti locali dovranno iscriversi e contribuire con una quota anche alle spese di organizzazione. La parte restante sarà a carico dei due enti promotori. Sui siti istituzionali dei due Comuni organizzatori è possibile trovare tutte le modalità di partecipazione.

«La misura – spiegano i promotori – serve a rimarcare il ruolo strategico della formazione a sostegno dei processi di innovazione ribadito dal Ministro per la Funzione Pubblica attraverso la “Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni”».

L’obiettivo è quello di gestire il cambiamento nella e della PA garantendo un’elevata qualità dei servizi basandosi sulla conoscenza e sulle competenze.

Due concetti che si devono fondare, a loro volta, sulla pianificazione e la programmazione delle attività di formazione permanente del personale per essere al passo con i cambiamenti imposti dalla contemporaneità e in ossequio alle direttive nazionali sulla gestione ordinaria del personale delle pubbliche amministrazioni che devono predisporre, ogni anno, un piano di formazione del personale.

Soddisfatti i sindaci Gianni Papasso e Alex Aurelio che hanno tenuto a sottolineare come il fine di questa collaborazione sia quello di organizzare un valido percorso formativo che consenta la partecipazione di relatori in grado di garantire un percorso di alta formazione finalizzato al migliore aggiornamento possibile dei dipendenti attraverso la definizione di un Piano della Formazione per avviare un processo formativo di elevato grado di specializzazione.

«Vogliamo essere – hanno concluso i due amministratori – al passo con i tempi tenendo anche conto della complessità organizzativa degli Enti che gestiamo e amministriamo».