Crotone. Ok a lavori di manutenzione viabilità nel quartiere Fondo Gesù

L’amministrazione comune di Crotone ha approvato la determina a contrarre per l’esecuzione della messa in sicurezza della viabilità interna, della manutenzione straordinaria, la risagomatura e il rifacimento della sede stradale di un’area estesa per oltre 28 mila mq nel quartiere popolare di Fondo Gesù.

In pratica sia le vie principali che le traverse del quartiere, da via Buozzi a via Di Vittorio, da via Achille Grandi a via Curiel e le relative strade interne, saranno interessate dai lavori programmati.

“Un’importante opera di riqualificazione per la quale è stato previsto un impegno finanziario di 500 mila euro” precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, spiegando come con il procedimento approvato “è stata prevista l’indizione della gara di appalto per l’individuazione dei lavori”.

Lavori - programmati e progettati dagli uffici tecnici comunali ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale – secondo l’assessore “dimostrano l’attenzione dell’amministrazione per i quartieri. Nella programmazione delle opere pubbliche abbiamo previsto interventi specifici che riguarderanno tanti quartieri popolari della città”.

“Ringrazio il dirigente Gangemi e i dipendenti che hanno lavorato al progetto per la particolare attenzione con la quale stanno seguendo il programma che abbiamo tracciato” ha concluso Parise.