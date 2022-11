Tenta di rubare una Panda, pizzicato da un carabiniere fuori servizio

Un furto ad un’auto è stato sventato grazie all’intervento fulmineo dei carabinieri di Reggio Calabria. Il fatto risale all’8 novembre scorso; in via Licandro del capoluogo, intorno alle 13, un Appuntato Scelto dell’Arma, libero dal servizio, ha sorpreso un uomo mentre cercava di scardinare una Fiat Panda parcheggiata.

Il militare ha subito chiamato una pattuglia della Radiomobile che non ha tardato ad arrivare in soccorso al collega, per bloccare il malvivente.

L’arrestato, indentificato in un 24enne di Arghillà nord, con precedenti di polizia, è stato arrestato e poi rimesso in libertà a seguito della convalida dopo il giudizio per direttissima. Gli strumenti utilizzati per lo scasso sono stati sottoposti a sequestro.