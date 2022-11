Controlli alla movida crotonese, cinque locali sanzionati nel centro storico

Cinque locali del centro storico di Crotone sono stati sanzionati, dopo una serie di controlli, dalla squadra amministrativa della questura locale.

Gli agenti hanno rilevato che quattro di questi, avevano occupato senza autorizzazione delle porzioni del suolo pubblico antistante la loro attività posizionandovi tavoli e sedie. Il titolare di un altro locale è stato invece sanzionato in quanto un dipendente non è risultato regolarmente assunto.

I controlli da parte della Polizia continueranno per verificare il rispetto delle norme e dei regolamenti comunali nello svolgimento delle varie attività commerciali, oltre che, ovviamente, prevenire e reprimere dei reati, soprattutto nei luoghi della movida che, come è noto, in questo periodo interessa il centro storico dove, si sera e nei fine settimana si registra una considerevole concentrazione di persone.