Maltrattava l’ex convivente, divieto di avvicinamento per una 56enne

Avrebbe maltrattato ripetutamente il convivente dal 2014, con minacce, ingiurie, danneggiamenti ed aggressioni fisiche, spesso sotto effetto di bevande alcoliche.

Così, in data odierna, gli agenti della Polizia di Catanzaro Lido hanno eseguito un'ordinanza con cui il Gip presso il tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto a carico di una donna 56enne, la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa, con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 200 metri dalla stessa casa e di non comunicare con la presunta vittima con qualunque mezzo.