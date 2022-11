Scoppio sotto il Viadotto nel quartiere Sant’Antonio di Catanzaro, due persone ferite

Sono due le persone ferite, agli arti inferiori, per uno scoppio localizzato al di sotto del Viadotto della tangenziale ovest, in via Galeazzo di Tarzia, nel quartiere SantìAntonio di Catanzaro.

Sul posto, intorno alle 16:30 di questo pomeriggio, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, il personale del 118 che ha trasportato i malcapitati all’ospedale della città, ed i Carabinieri.

Sono ancora in corso le verifiche per accertare le cause dell’evento.