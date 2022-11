Covid, lieve diminuzione dei casi nel bollettino (+566). Nessun ricovero ma quattro decessi

Lieve diminuzione dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino conferma infatti 566 nuovi casi a fronte di 630 guariti. Pesano però sul bilancio ancora i decessi (+4) mentre non si registrano nuovi ricoveri, in un bollettino che, almeno per il momento, la Regione manterrà su base giornaliera e non settimanale.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+185), seguita da Catanzaro (+155), Reggio Calabria (+151), Vibo Valentia (+43) e Crotone (+29), mentre i restanti casi provengono da altrove (+3). Processati complessivamente 3 milioni e 940.844 tamponi da inizio pandemia (+3.616) con un tasso di positività che si attesta al 15,65%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.790 (20 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.764 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 99.040 (98.652 guariti, 388 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.918 (70 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.848 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 170.020 (168.672 guariti, 1.348 deceduti).

Crotone: Casi attivi 194 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.913 (56.644 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.510 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.483 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 195.815 (194.946 guariti, 869 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 395 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 389 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.201 (50.011 guariti, 190 deceduti).