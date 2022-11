Covid: più di 700 casi nel bollettino odierno. Aumento di decessi (+6) e ricoveri (+5)

Aumento dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino conferma infatti 740 nuovi casi a fronte di 1.054 guariti. Pesano però sul bilancio un aumento dei ricoveri (+5) ed dei decessi (+6), in un bollettino che, almeno per il momento, la Regione manterrà su base giornaliera e non settimanale.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+284), seguita da Catanzaro (+210), Reggio Calabria (+151), Vibo Valentia (+53) e Crotone (+39), mentre i restanti casi provengono da altrove (+3). Processati complessivamente 3 milioni e 928.231 tamponi da inizio pandemia (+3.225) con un tasso di positività che si attesta al 16,33%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.802 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.773 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 98.873 (98.486 guariti, 387 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.932 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.860 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 169.821 (168.474 guariti, 1.347 deceduti).

Crotone: Casi attivi 201 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.877 (56.608 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.542 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.514 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 195.632 (194.765 guariti, 867 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 399 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.154 (49.964 guariti, 190 deceduti).