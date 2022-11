Sbanda con l’auto e finisce in un fiume: salvo il conducente

Non sarebbe in pericolo di vita il 55enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Cosenza e Castrolibero. L'uomo, alla guida della propria auto, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a colpire un muretto, per poi sbandare e finire nel letto di un corso d'acqua sottostante.

Un incidente che non ha coinvolto altre vetture, ma che poteva avere un esito completamente differente. L'uomo infatti - prontamente soccorso dal personale medico del 118 e dai Vigili del Fuoco - è stato sbalzato dal proprio mezzo ed ha riportato diverse ferite. Al momento è ricoverato nell'ospedale cittadino in condizioni gravi ma stabili.