Cosenza, duplice omicidio nell’86: confermato ergastolo per due imputati

È stata confermata la condanna all'ergastolo per Gianfranco Ruà e Gianfranco Bruni, entrambi ritenuti storici esponenti della 'ndrangheta cosentina e coinvolti come presunti responsabili in un duplice omicidio avvenuto nel 1986. Questa la decisione della Corte d'Assiste di Catanzaro, che ha eliminato le attenuanti generiche.

I due infatti sarebbero tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti, entrambi giovani cosentini uccisi in modo brutale dopo essere stati attirati in una trappola nel febbraio di trentasei anni fa. L'eventuale concessione delle attenuanti generiche avrebbe tramutato la pena in una reclusione di 20 anni.