Imbarcazione in avaria a largo di Roccella Jonica: soccorsi 69 migranti

Un'imbarcazione in avaria ed in evidente difficoltà è stata individuata nel tardo pomeriggio odierno a largo di Roccella Jonica. Trattasi di un natante in legno con tutti i motori danneggiati, e con a bordo 69 persone di varie nazionalità.

Immediato l'intervento della Guardia Costiera, che ha raggiunto la barca scortandola poi fino in porto. I migranti sono ora ospitati presso la tensostruttura portuale dopo la necessaria profilassi sanitaria ed i dovuti controlli.