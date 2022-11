Emergenza sbarchi, la nave “Rise Above” punta al porto di Reggio Calabria

Una delle navi umanitarie ferme da giorni al largo della Sicilia avrebbe ricevuto il via libera per far sbarcare gli 89 migranti a bordo presso il porto di Reggio Calabria. L'imbarcazione, denominata Rise Above, è gestita dalla Ong Mission Lifeline, che ha annunciato lo sbarco sui propri canali social.

Secondo il portavoce dell'associazione, Hermine Poschmann, la nave dovrebbe raggiungere il porto reggino attorno alle 3 di questa notte. Sei migranti erano stati già soccorsi e trasferiti a terra viste alcune complicazioni mediche che hanno reso necessario delle cure specifiche.