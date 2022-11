Vibo, detenuto tenta il suicidio in carcere: è in gravi condizioni

Un detenuto del carcere di Vibo Valentia ha tentato di suicidarsi nel pomeriggio di oggi, impiccandosi nella sua cella. L'uomo, un cinquantacinquenne originario della provincia cosentina, stava scontando una condanna per tentata rapina e per furto.

Lo rende noto l'avvocato difensore del detenuto, Gianluca Garritano, che precisa che l'uomo è stato soccorso ed è ancora in vita, seppur in gravi condizioni. Al momento infatti sarebbe in coma, ed è ricoverato nel reparto di rianimazione all'interno del medesimo carcere.

Sempre l'avvocato spiega che il detenuto aveva presentato istanza per essere trasferito agli arresti domiciliari.