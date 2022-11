Rossano, Alessandro Attadia approda nella giovanile del Catanzaro Calcio

Il giovanissimo calciatore rossanese Alessandro Attadia, di appena 15 anni, approda alle giovanili del Catanzaro calcio (squadra che milita nel campionato di serie C).

Alessandro è un difensore centrale, alto 1.77, cresce sotto la formazione di un grande talento calcistico come Rocco Russo (ex attaccante e bomber della Rossanese calcio) per poi essere seguito attentamente da Mister Peppe Morfù (ex calciatore professionista) nell’ambito della scuola calcio “Academy Rossano”.

Al giovanissimo calciatore Alessandro Attadia, attraverso questo articolo, auspichiamo ogni bene nella vita e, soprattutto, una brillante carriera nel fantastico mondo del calcio professionistico.