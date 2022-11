Shopper eleganti, raffinate, che creano nostalgia.

Forse Freulein Maria l'ha detto meglio inThe Sound of Music : "Shopper bags di carta marrone legate con fili - Queste sono alcune delle mie cose preferite!"

C'è qualcosa di elegante e nostalgico nei sacchetti di carta kraft. Sono semplici, robusti e sono un ottimo modo per diffondere il tuo marchio, magari anche in modo economico!

I sacchetti di carta kraft marroni o bianchi variano in dimensioni dalla grande borsa per la spesa alla più piccola borsa da asporto. Ognuno può presentare il tuo logo personalizzato e raccontare al mondo tutto ciò che deve sapere sulla tua attività!

Tuttavia, riconosciamo che una borsa non è solo un espediente. Devi fidarti di quella borsa per mantenere al sicuro i prodotti, i generi alimentari o gli avanzi dei tuoi clienti. L'acquisto all'ingrosso di sacchetti di carta kraft è il modo migliore per investire nella tua attività?

Se hai bisogno di un po' di aiuto per decidere, allora questa guida all'umile sacchetto di carta kraft fa per te! Continua a leggere per scoprire come i sacchetti di carta kraft personalizzati possono ispirare fiducia in ogni cliente!

Cos'è la carta kraft?

Hai mai portato il pranzo a scuola in un sacchetto di carta, portato gli avanzi di casa in una semplice borsa marrone o imballato i tuoi prodotti in un sacchetto marrone? Se è così, allora hai già familiarità con la carta kraft.

La parola "kraft" non ha nulla a che fare con la funzione della carta. È una parola tedesca, che significa "forte". Descrive il processo chimico utilizzato dai produttori per trasformare la pasta di legno in carta.

La carta inizia come pasta di legno, che viene poi trattata con un liquore speciale che rompe i legami chimici. Viene quindi pressato e steso in lunghe lastre utilizzando un apposito dispositivo. Da lì, i produttori possono tagliare la carta e venderla a rotolo, o fabbricarla nelle tue borse preferite.

Il processo garantisce che le borse siano durevoli, con un ampio potenziale di riutilizzo. La loro semplicità assicura che siano versatili e si adattino perfettamente, indipendentemente dall'ambiente. Manca solo il tuo logo personalizzato!

La carta è tradizionalmente disponibile in due varietà: marrone e bianca. La carta bianca subisce lo sbiancamento durante il processo kraft, mentre la carta marrone no.

Vantaggi della carta Kraft

Quando si tratta di borse, le opzioni vanno da borse con manico fustellate a borse riutilizzabili. Perché qualcuno potrebbe scegliere i sacchetti di carta kraft marrone rispetto alle altre opzioni?

1) La carta kraft è ecologica

Non si può negare che la plastica monouso stia avendo un forte impatto sull'ambiente e contribuendo al cambiamento climatico . Molti stati hanno vietato l'uso di sacchetti di plastica proprio per questo motivo. Se hai a che fare con un divieto di plastica o semplicemente preferisci l'opzione più ecologica, i sacchetti di carta kraft sono l'ideale.

Qual è la differenza? A differenza dei sacchetti di plastica, i produttori realizzano sacchetti di carta kraft con materiali organici sostenibili: alberi! Sono di carta, quindi si rompono a una velocità notevolmente maggiore rispetto ai sacchetti realizzati con materiali sintetici.

Se scegli la carta kraft marrone, offri ai tuoi clienti una delle opzioni più ecologiche sul mercato! La carta kraft marrone non sbiancata è compostabile, riciclabile e completamente biodegradabile.

Poiché la carta kraft è resistente, i clienti possono persino riutilizzare i sacchetti.

Alcuni sacchetti di carta kraft sono persino progettati per il riutilizzo. Bagz Depot offreborse di carta kraft lavabili ,simili alle borse della spesa riutilizzabili. Come bonus, le buste da asporto personalizzate stampate con il tuo logo serviranno a pubblicizzare il tuo marchio ad ogni riutilizzo!

2) La carta kraft è conveniente

Se hai fatto le tue ricerche, riconosci che i prodotti di imballaggio sono disponibili in un'ampia gamma di prezzi. I prodotti in carta Kraft sono all'estremità inferiore di quella gamma, il che li rende uno dei prodotti di imballaggio più convenienti disponibili. Se scegli di investire in sacchetti di carta kraft sfusi, puoi risparmiare un sacco di soldi.

I sacchetti di carta Kraft sono infinitamente versatili e possono svolgere diverse funzioni. Pensa a tutte le cose che devi mettere in valigia per i clienti che starebbero benissimo in un sacchetto di carta kraft! I sacchetti Kraft possono trasportare avanzi, ordini da asporto, prodotti da forno o acquisti al dettaglio, solo per citarne alcuni usi.

Un prodotto conveniente può fare il lavoro di più. Prendi in considerazione l'acquisto all'ingrosso di sacchetti di carta kraft in una varietà di formati in modo da avere sempre l'imballaggio di cui hai bisogno a portata di mano!

3) La carta Kraft è personalizzabile

Non pensare che manderai i tuoi clienti per strada con un semplice sacco da pranzo di carta! Il bello dei sacchetti di carta kraft è che fungono anche da tela. Possono essere facilmente ed economicamente stampati con il tuo logo personalizzato.

Se stai cercando qualcosa con uno stile semplice, prendi in considerazione una shopper personalizzata con un manico di carta ritorto (attorcigliato) . Il manico, proprio come il corpo della borsa, è composto al 100% da materiali riciclati. Ciononostante, la maniglia conferisce alla silhouette della borsa un aspetto sofisticato e la rende più facile da trasportare.

È molto probabile che un cliente riutilizzi una borsa attraente e facile da trasportare e questo può aiutare la tua attività. Ogni volta che i tuoi clienti riutilizzano la tua borsa, il mondo vedrà il tuo logo personalizzato. Le grandi borse fanno grandi pubblicità e non devi fare il duro lavoro da solo!

Cambia il gioco con i sacchetti di carta Kraft

Che tu stia impacchettando gli avanzi del ristorante o tenendo gli acquisti al sicuro, dovresti scegliere delle buste personalizzabili che facciano il loro lavoro in modo davvero efficace sotto ogni punto di vista. I sacchetti di carta Kraft sono l'opzione conveniente che manterrà il tuo logo in primo piano e al centro, anche dopo che i tuoi clienti saranno passati dalla tua porta!

Sei pronto a investire in sacchetti di carta kraft all'ingrosso per la tua attività? Wikabags ha una gamma di prodotti che puoi personalizzare con il tuo logo unico! Visita oggi il nostro negozio online per iniziare a progettare i tuoi sacchetti di carta kraft perfetti!