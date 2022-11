Poliziotto aggredito durante il derby Catanzaro-Crotone, arrestato un tifoso

Un 33enne, S.L. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Digos della questura di Catanzaro essendo ritenuto l’aggressore di un ispettore di polizia, rimasto ferito ieri pomeriggio al termine dell’incontro di calcio tra i giallorossi ed il Crotone, disputatosi presso lo stadio Ceravolo e conclusosi con la sconfitta della squadra ospite (QUI).

Il funzionario di polizia stava infatti spiegando alla tifoseria ospite le dinamiche di deflusso dell’impianto sportivo quando è stato colpito da una cinghiata sferrata da un tifoso crotonese, riportando un trauma cranico con una ferita lacero contusa, con una prognosi di 15 giorni.

Grazie alla minuziosità con cui sono stati organizzati i servizi di ordine pubblico, è stato così subito individuato il 33enne che ora deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

In concomitanza con l’inizio della partita, nascosti nel settore Curva Ovest riservato alla tifoseria Ultras del Catanzaro, sono stati invece ritrovati dalla stessa polizia sette fumogeni piccoli, uno grande ed un artifizio F4, il tutto sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Sono in corso le indagini a cura della Digos del capoluogo di regione in collaborazione con i colleghi di Crotone per individuare eventuali altri responsabili di comportamenti illeciti.