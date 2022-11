Jennifer Batten al RockOn, la chitarrista di Michael Jackson in concerto a Martirano

Jennifer Batten

La Calabria ospiterà la più apprezzata guitar heroine della sua generazione: Jennifer Batten, celebre chitarrista statunitense emersa negli anni ’80 grazie al lungo sodalizio con il Re Del Pop, Michael Jackson, a partire dal suo primo tour mondiale in supporto a “Bad”.

Una tournée da Guinness dei Primati che, oltre a certificare lo status di star planetaria di Jackson, lancerà la carriera della Batten, entrata nell’immaginario collettivo anche per via dell’iconico look androgino unito a un bagaglio tecnico estremamente versatile, come testimoniato dai suoi lavori da solista e da un’altra partnership prestigiosa: quella con il sommo Jeff Beck, pioniere del british blues e figura assolutamente centrale nell’evoluzione della chitarra elettrica.

Jennifer Batten approderà a Martirano Lombardo domenica 13 novembre alla guida di un power trio d’eccezione completato da altri due autentici fuoriclasse: il grande John Macaluso (ex batterista, tra gli altri, di un gigante delle sei corde come Yngwie Malmsteen) e Niklas Turmann (particolarmente attivo accanto a Uli Jon Roth) al basso e alla voce.

In apertura, l’E.T.P., progetto del chitarrista Emiliano Tessitore, reduce dalla release dell'album “Complex Melodies for Simple People”. Tessitore sarà accompagnato da altri nomi storici del panorama hard’n’heavy italiano quali Titta Tani (drums/vocals) e Lorenzo Beverati (bass).

L’evento, che si colloca all’interno del RockOn 2022 – Winter Edition, avrà luogo nella Sala Polifunzionale “Cesare Nava” a partire dalle 21.