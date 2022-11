Derby Catanzaro-Crotone, pullman rossoblù presi a sassate

Ha assunto risvolti tutt’altro che sportivi il derby di Serie C tra il Catanzaro ed il Crotone, disputato questo pomeriggio allo stadio “Ceravolo” e vinto dalla formazione di casa per due reti a zero.

Oltre al ferimento di un ispettore della Digos, avvenuto nel settore degli spalti che ha ospitato i tifosi rossoblù (QUI), si è registrata anche l’aggressione ai pullman dei supporters pitagorici che sono stati fatti oggetto di una sassaiola che ha danneggiato i mezzi, a cui sono stati frantumati diversi vetri, senza fortunatamente causare feriti.

Il tutto è avvenuto appena fuori dal capoluogo di regione, al termine dell’incontro. La carovana di bus crotonesi stava facendo rientro quando è stata sorpresa per strada da persone ancora non identificate che hanno macchiato un evento sportivo che avrebbe meritato di esser ricordato per tutt’altro.