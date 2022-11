Covid, lieve calo dei contagi (+443) ma aumentano i ricoveri (+4)

Lieve calo dei contagi di coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo bollettino infatti emergono 443 nuovi casi a fronte di 256 guariti. Aumentano però i ricoveri (+4) mentre si registra un decesso.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+164), seguita da Catanzaro (+123), Reggio Calabria (+117), Vibo Valentia (+37) e Crotone (+0), mentre i restanti casi provengono da altrove (+5). Processati complessivamente 3 milioni e 930.928 tamponi da inizio pandemia (+2.697) con un tasso di positività che si attesta al 16,43%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1846 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1821 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98588 (98202 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3480 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 168854 (167512 guariti, 1342 deceduti).

Crotone: casi attivi 250 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56789 (56520 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1729 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1703 in isolamento domiciliare); casi chiusi 195260 (194393 guariti, 867 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 436 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50059 (49869 guariti, 190 deceduti).